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В Удмуртии два человека погибли в ДТП, пятеро пострадали
31.12.2019 20:29
Фото: vk.com
Смертельная авария случилась сегодня утром на территории Воткинского района Удмуртии, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.
По предварительной информации, 24-летний водитель "Лады Гранты", потеряв управление, допустил выезд на встречную полосу.
При столкновении с автомобилем Nissan от полученных ранений на месте скончались женщина и мужчина, соответственно 1988 и 1984 г.р., ехавшие в машине отечественного производства. Водителя и двух других пассажиров, парня и девушку, с травмами доставили в больницу.
В результате ДТП также пострадали 58-летний водитель иномарки и его 55-летняя пассажирка.
Полиция приступила к проверке по факту аварии.
Ранее сообщалось о трагедии в Кузбассе, где в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе, двое несовершеннолетних, 12-летний мальчик и 17-летняя девушка.
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