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В Кузбассе четыре человека стали жертвами ДТП


31.12.2019 13:28
В Кузбассе четыре человека стали жертвами ДТПФото: leninogorsk-rt.ru

Среди погибших - двое несовершеннолетних, 12-летний мальчик и 17-летняя девушка, сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов. Смертельная авария, унесшая жизни четырех человек, случилась на территории Ижморского района Кемеровской области.

По данным полицейского главка МВД, на трассе произошло столкновение автомобилей Hyundai Elantra и Kia Sportage. Сигнал о ЧП поступил в оперативные службы примерно в 12:00 по местному времени (8:00 по Москве).

В ходе предварительного разбирательства было установлено, что виновником ДТП может быть водитель автомобиля Hyundai. Находившаяся за рулем женщина, потеряв управление, допустила выезд на встречную полосу.

В результате столкновения с Kia погибли все, кто ехал во второй машине, включая двух несовершеннолетних. Четверо пассажиров автомобиля Kia после аварии были доставлены в медицинское учреждение для обследования.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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