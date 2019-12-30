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Посол США в Польше решила высказаться о причинах Второй мировой войны
30.12.2019 23:04
Фото: viva.pl
Джорджетт Мосбахер
Как заявила Джорджетт Мосбахер, высказавшись на тему Второй мировой войны, ее начали "именно Гитлер и Сталин".
Соответствующий комментарий посол Соединенных Штатов в Польше оставила в своем Twitter.
Американский дипломат решила вступить в дискуссию о причинах Второй мировой войны, прокомментировав недавние высказывания президента РФ Владимира Путина. По мнению Джорджетт Мосбахер, к этому причастны Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Представительница Госдепа добавила, что "Польша стала жертвой этого конфликта".
Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин назвал польского посла в Германии Юзефа Липского сволочью. Свое мнение глава российского государства аргументировал тем, что дипломат обещал установить Адольфу Гитлеру памятник в Варшаве, если тот вышлет евреев в Африку. Вскоре в МИД Польши был вызван российский посол в этой стране Сергей Андреев. По его словам, разговор в иностранном ведомстве был жестким, но вполне корректным.
Ранее российский лидер уже высказывался о том, что руководство Советского Союза последним на территории Европы оформляло пакт о ненападении с Германией. Кроме того, Владимир Путин говорил об участии Польши в разделе Чехословакии - Варшава забрала два района страны. Представители польских властей на это заявили, что должны проанализировать заявления главы РФ.
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