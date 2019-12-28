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В МИД России осудили теракт в Сомали, в котором погибли 90 человек
28.12.2019 15:55
Фото: press-az.com
В России осуждают террористическую атаку в сомалийской столице Могадишо, указано в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте МИД.
Ведомство подчеркнуло, что жертвами экстремистов "стали мирные граждане".
В сообщении указано, что "очередная кровавая вылазка" злоумышленников направлена на дестабилизацию ситуации в Сомали. В России "этот варварский террористический акт" решительно осуждают.
Являясь постоянным членом СБ ООН, Россия намерена в будущем оказывать поддержку Федеральному правительству Сомали по урегулированию обстановки в стране и достижению национального примирения, а также подготовке парламентских и президентских выборов в течение ближайших двух лет.
ЧП случилось на одной из центральных улиц Могадишо, где в тот момент находилось много людей. В оживленном месте в час пик на воздух взлетел заминированный автомобиль, заявили ранее представители правоохранительных органов столицы Сомали.
По последним официальным данным, жертвами теракта стали 90 человек. Среди погибших - семнадцать сотрудников полиции и четверо иностранцев. Предположительно, боевики выбрали в качестве объекта атаки расположенный неподалеку офис налоговой службы. В момент ЧП около него скопилось множество автомобилей.
Ни одна экстремистская группировка, проявляющая активность в Сомали, пока не заявила о своей причастности к инциденту.
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