Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МИД России осудили теракт в Сомали, в котором погибли 90 человек

28.12.2019 15:55

Фото: press-az.com



В России осуждают террористическую атаку в сомалийской столице Могадишо, указано в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте МИД.



Ведомство подчеркнуло, что жертвами экстремистов "стали мирные граждане".



В сообщении указано, что "очередная кровавая вылазка" злоумышленников направлена на дестабилизацию ситуации в Сомали. В России "этот варварский террористический акт" решительно осуждают.



Являясь постоянным членом СБ ООН, Россия намерена в будущем оказывать поддержку Федеральному правительству Сомали по урегулированию обстановки в стране и достижению национального примирения, а также подготовке парламентских и президентских выборов в течение ближайших двух лет.



ЧП случилось на одной из центральных улиц Могадишо, где в тот момент находилось много людей. В оживленном месте в час пик на воздух взлетел заминированный автомобиль, заявили ранее представители правоохранительных органов столицы Сомали.



По последним официальным данным, жертвами теракта стали 90 человек. Среди погибших - семнадцать сотрудников полиции и четверо иностранцев. Предположительно, боевики выбрали в качестве объекта атаки расположенный неподалеку офис налоговой службы. В момент ЧП около него скопилось множество автомобилей.



Ни одна экстремистская группировка, проявляющая активность в Сомали, пока не заявила о своей причастности к инциденту.



Автор: Злата Богатова

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