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Путин назвал сволочью польского посла, поддержавшего Гитлера
24.12.2019 20:41
Фото: smi2.net
Глава российского государства Владимир Путин назвал сволочью посла Польши, который в 1938 году выразил поддержку нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.
Президент РФ говорил на эту тему в ходе расширенной коллегии Минобороны, передает ТАСС.
Заговорив о польском после Юзефе Липском, в 1938 году поддержавшем Адольфа Гитлера, Владимир Путин назвал его "сволочью и антисемитской свиньей". Российский лидер рассказал об обещании установить "великолепный памятник" нацистскому лидеру в Варшаве за отправку евреев в Африку.
Как заявил президент России, комментируя дневниковую запись Липского, польский посол в Германии 30-х годов тогда "солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях". По словам Путина, он изучал архивные документы того периода, доставшиеся в качестве трофеев из стран Европы после окончания Второй мировой войны. В тот момент главу РФ поразили способы решения "еврейского вопроса" в Польше, признался политик.
Ранее российский лидер уже высказывался о том, что руководство Советского Союза последним на территории Европы оформляло пакт о ненападении с Германией. Кроме того, Владимир Путин говорил об участии Польши в разделе Чехословакии - Варшава забрала два района страны. Представители польских властей на это заявили, что должны проанализировать заявления главы РФ.
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