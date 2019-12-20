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В Варшаве анализируют слова Путина о Второй мировой войне
20.12.2019 21:45
Фото: smi2.net
Шимон Шинковский вель Сенк
В МИД Польши намерены проанализировать слова главы российского государства Владимира Путина, который высказался о Второй мировой войне и разделе Чехословакии. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.
Как пояснил представитель официальной Варшавы, требуется время, чтобы проанализировать высказывание Владимира Путина. После изучения его слов польские власти решат, последует ли какая-либо дипломатическая реакция, сказал Шимон Шинковский вель Сенк.
Ранее российский лидер напомнил о том, что руководство Советского Союза последним на территории Европы оформляло пакт о ненападении с Германией. Кроме того, Владимир Путин говорил об участии Польши в разделе Чехословакии - Варшава забрала два района страны.
На эту тему глава РФ говорил в ходе состоявшейся вчера, 19 декабря, большой пресс-конференции.
Ранее в МИД России с огорчением прокомментировали решение отмечать день памяти жертв событий 1968 года в Чехии.
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