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В США при крушении самолета погибли 5 человек


28.12.2019 22:39
В США при крушении самолета погибли 5 человекФото: vk.com

Авиакатастрофа случилась в американском городе Лафайте, который находится в штате Луизиана.

Как стало известно, жертвами крушения небольшого воздушного судна стали пять человек, еще три пострадали и были доставлены в больницу.

По данным телевизионного канала KLFY, авария произошла около 09:20 по местному времени, на расстоянии около полутора километров от аэропорта. Самолет вскоре после взлета рухнул на автомобильную парковку, расположенную у магазина торговой сети Walmart.

Как заявил начальник пожарной охраны города Роберт Бенуа, жертвами ЧП стали пять человек. При крушении смог выжить лишь один из тех, кто был на борту самолета, вмещающего восемь человек.

В больницу с травмами также были доставлены три человека, которые в момент аварии находились на земле.

Ранее сообщалось о вертолете с туристами, который пропал в районе Гавайских островов. Поиски ведет береговая охрана Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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