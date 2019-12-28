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В США пропал вертолет с туристами
28.12.2019 00:44
Фото: tip.by
Корабль береговой охраны США
По данным береговой охраны Соединенных Штатов, ЧП случилось в районе Гавайских островов.
Как сообщает Associated Press, на борту летательного аппарата находились семь человек.
Об исчезновении туристического вертолета экстренные службы проинформировал его владелец. По его словам, он принял решение обратиться к береговой охране примерно через сорок минут после того, как летательный аппарат с семью людьми на борту не вернулся в пункт назначения.
Отмечается, что вертолет был снабжен специальным устройством, которое позволяло отследить его местонахождение. Но владельцу это сделать не удалось. В числе наиболее вероятных причин ЧП указываются неблагоприятные метеорологические условия в районе полета.
Береговая охрана продолжает поиски вертолета.
Ранее сообщалось о крушении самолета в Казахстане. По последним официальным данным, в результате авиакатастрофы погибли пятнадцать человек, более шестидесяти пострадали. Причины аварии выясняют специалисты.
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