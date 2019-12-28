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В Таиланде скончался дайвер, спасавший юных футболистов из затопленной пещеры


28.12.2019 15:06
В Таиланде скончался дайвер, спасавший юных футболистов из затопленной пещерыФото: smi2.net

Один из участников спасательной операции по вызволению двенадцати мальчиков и их футбольного тренера из пещеры в июле 2018 года умер из-за заражения инфекцией во время тех мероприятий, передает BBC News.

Бейрут Пакбара умер в минувшую пятницу, 27 декабря.

Дайвера, заразившегося инфекцией в ходе спасательной операции, похоронили в тот же день по мусульманскому обряду.

Во время операции по спасению детей погиб 38-летний бывший старший сержант ВМС Таиланда. Он участвовал в мероприятиях в качестве добровольца и пытался доставить им баллоны с кислородом. После того, как дайвер потерял сознание под водой из-за недостатка воздуха, напарник вытащил его на сухое место, но отставной сержант вскоре скончался, так и не придя в сознание. Погибшему поставили памятник недалеко от входа в пещеру.

Напомним, ЧП случилось 23 июня 2018 года, когда игроки школьной футбольной команды "Дикие кабаны" возраста 11-16 лет вместе с тренером решили переждать дождь в пещеру в провинции Чианграй. Однако из-за муссонных ливней подземные коридоры начала стремительно заполнять вода.

Пропавших ребят смогли найти лишь через десять суток. Сначала спасатели пытались откачивать воду из пещеры, но потом было решено помочь школьникам покинуть подземные коридоры в сопровождении дайверов. В середине июля власти королевства объявили об успешном завершении операции по спасению детей.

Ранее в США суд решил встать на сторону миллиардера Илона Маска и отказал британскому спелеологу Вернону Ансворту в удовлетворении его иска, связанного со спасательной операцией в Таиланде.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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