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Маск выиграл суд у оскорбленного им дайвера
7.12.2019 23:45
Фото: rl0.ru
Слушания по этому делу состоялись в Соединенных Штатах.
По данным "Би-би-си", американский суд решил встать на сторону миллиардера Илона Маска и отказал британскому спелеологу Вернону Ансворту в удовлетворении его иска.
Защита бизнесмена в течение процесса настаивала на том, что Илон Маск вовсе не называл педофилом британского дайвера Вернона Ансворта. Адвокаты утверждали, что их клиент и не подразумевал, что участник спасательной операции может являться таковым.
Дело в том, что Маск лишь использовал это слово в качестве насмешки, подчеркивали юристы. По их словам, выражение "pedo guy", адресованное дайверу, в родной для Маска ЮАР не представляет собой ничего оскорбительного.
Напомним, летом прошлого года, когда в затопленной пещере оказались блокированными игроки детской футбольной команды, Илон Маск предложил варианты для их эвакуации и выражал готовность доставить к месту происшествия специально сконструированный аппарат.
Однако в итоге ребят удалось вызволить усилиями местных спасателей и нескольких зарубежных дайверов, на которых миллиардер обрушился с жесткой критикой. Одного из участников операции Маск даже обвинил в склонности к педофилии, что позднее и стало основанием для судебного иска.
Стоит отметить, что Маск назвал спелеолога педофилом вскоре после того, как Ансворт посоветовал бизнесмену отказаться от пиара на таком происшествии и "засунуть субмарину поглубже".
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