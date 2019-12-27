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В Казахстане при крушении самолета Fokker-100 погибли 15 человек
27.12.2019 22:25
Фото: vk.com
Количество жертв страшной авиакатастрофы, случившейся сегодня произошла под Алма-Атой, возросло до пятнадцати человек, пострадали около шестидесяти.
Первоначально сообщалось о семи погибших.
Катастрофа случилась сегодня утром, вскоре после того, как лайнер авиакомпании Bek Air начал взлет в аэропорту Алма-Аты. Самолет, на борту которого в тот момент находились 100 человек, совершил небольшой поворот и резко пошел вниз. Стремительно снижаясь, воздушное судно упало около жилых домов поселка Кызылту. Самолет после крушения продолжил движение, протаранив строящееся здание. Внутри никого не было, поэтому жертв на земле удалось избежать.
Несмотря на полные топливные баки возгорания после столкновения с землей и домом не произошло. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют специалисты.
В СМИ до сих пор появляется противоречивая информация о числе погибших. По данным ряда источников, жертвами инцидента стали от десяти до пятнадцати человек. В больницы были доставлены около шестидесяти пассажиров, уточняется со ссылкой на различные источники в местных экстренных службах.
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