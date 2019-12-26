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Скончалась Галина Волчек
26.12.2019 20:21
Фото: vk.com
Галина Волчек
Как сообщают российские СМИ, сегодня на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР Галина Волчек.
Сведения о кончине режиссера подтвердили в московском театре "Современник".
Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни, передает информационное агентство "Москва". Информацию подтвердили представители театра "Современник", где Волчек занимала пост художественного руководителя.
Ранее в театре рассказали об экстренной госпитализации Галины Волчек. В качестве причины тогда упоминалось легочное заболевание, потребовавшее лечения в условиях стационара. Представители театра отмечали, что врачам удалось стабилизировать состояние Волчек.
На прошлой неделе во Франции ушел из жизни выдающийся модельер Эмануэль Унгаро. Кутюрье умер на восемьдесят седьмом году жизни. Как писали зарубежные СМИ со ссылкой на источники среди родственников модельера, в течение последних двух лет его здоровье становилось все более ослабленным.
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