ИнтерНовости - новости в стране и мире
Сорос стоит за назначением послов США на Украине, заявил адвокат Трампа
Сорос стоит за назначением послов США на Украине, заявил адвокат Трампа
В ОСК назвали сроки создания судна-трубоукладчика в России
В ОСК назвали сроки создания судна-трубоукладчика в России
Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией
Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
После ДТП с автобусом под Липецком возбуждено уголовное делоПосле ДТП с автобусом под Липецком возбуждено уголовное дело
Скончалась Галина ВолчекСкончалась Галина Волчек
В Москве задержали трех подозреваемых в двойном убийстве и разбоеВ Москве задержали трех подозреваемых в двойном убийстве и разбое
В Уфе вынесли приговор по делу об изнасиловании дознавательницыВ Уфе вынесли приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
В якутском зоопарке у белой медведицы Колыманы вновь родился детенышВ якутском зоопарке у белой медведицы Колыманы вновь родился детеныш

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Один день из жизни волос" с Schwarzkopf и сервисом Choicify на MyCharm.ruКонкурс "Один день из жизни волос" с Schwarzkopf и сервисом Choicify на MyCharm.ru
НИ ОДНА БАБУШКА НЕ ПОСТРАДАЛА: НОВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ХИТ ВЫХОДИТ В РОССИИНИ ОДНА БАБУШКА НЕ ПОСТРАДАЛА: НОВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ХИТ ВЫХОДИТ В РОССИИ
В лабиринте огнедышащей love. Глава 4В лабиринте огнедышащей love. Глава 4
В лабиринте огнедышащей love. В лабиринте огнедышащей love.
День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Скончалась Галина Волчек


26.12.2019 20:21
Галина ВолчекФото: vk.com
Галина Волчек

Как сообщают российские СМИ, сегодня на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР Галина Волчек.

Сведения о кончине режиссера подтвердили в московском театре "Современник".

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни, передает информационное агентство "Москва". Информацию подтвердили представители театра "Современник", где Волчек занимала пост художественного руководителя.

Ранее в театре рассказали об экстренной госпитализации Галины Волчек. В качестве причины тогда упоминалось легочное заболевание, потребовавшее лечения в условиях стационара. Представители театра отмечали, что врачам удалось стабилизировать состояние Волчек.

На прошлой неделе во Франции ушел из жизни выдающийся модельер Эмануэль Унгаро. Кутюрье умер на восемьдесят седьмом году жизни. Как писали зарубежные СМИ со ссылкой на источники среди родственников модельера, в течение последних двух лет его здоровье становилось все более ослабленным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Президент Бразилии после травмы потерял памятьПрезидент Бразилии после травмы потерял память
Лана Дель Рей выпустила 14-минутный клип на несколько песенЛана Дель Рей выпустила 14-минутный клип на несколько песен
В Москве прокомментировали санкции США против трубопроводовВ Москве прокомментировали санкции США против трубопроводов
В Варшаве анализируют слова Путина о Второй мировой войнеВ Варшаве анализируют слова Путина о Второй мировой войне
Картину Чимабуэ признали национальным достоянием ФранцииКартину Чимабуэ признали национальным достоянием Франции

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 957


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru