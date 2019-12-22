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Скончался Эмануэль Унгаро


22.12.2019 21:44
Скончался Эмануэль УнгароФото: 24.kz

Во Франции ушел из жизни выдающийся модельер Эмануэль Унгаро, сообщают зарубежные СМИ.

Кутюрье умер на восемьдесят седьмом году жизни.

В Париже ушел из жизни всемирно известный кутюрье Эмануэль Унгаро. Как передают французские СМИ со ссылкой на источники среди родственников модельера, в течение последних двух лет его здоровье становилось все более ослабленным.

Более подробной информации о причинах смерти Унгаро пока не последовало. Известно только, что модельер умер в минувшую субботу, 21 декабря. О дате и месте прощания сообщат позднее.

Эмануэль Унгаро родился 13 февраля 1933 года во французском Экс-ан-Провансе, его родителями были выходцы из Италии. В 22-летнем возрасте он переехал в Париж и учился у знаменитого испанского кутюрье Кристобаля Баленсиаги.

В 1965 году Унгаро основал собственный дом моды, завоевавший всемирную известность. Многие слова модельера разлетелись на цитаты. В частности, ему принадлежат слова о том, что "платье нельзя носить, нужно в нем жить".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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