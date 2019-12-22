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Скончался Эмануэль Унгаро
22.12.2019 21:44
Фото: 24.kz
Во Франции ушел из жизни выдающийся модельер Эмануэль Унгаро, сообщают зарубежные СМИ.
Кутюрье умер на восемьдесят седьмом году жизни.
В Париже ушел из жизни всемирно известный кутюрье Эмануэль Унгаро. Как передают французские СМИ со ссылкой на источники среди родственников модельера, в течение последних двух лет его здоровье становилось все более ослабленным.
Более подробной информации о причинах смерти Унгаро пока не последовало. Известно только, что модельер умер в минувшую субботу, 21 декабря. О дате и месте прощания сообщат позднее.
Эмануэль Унгаро родился 13 февраля 1933 года во французском Экс-ан-Провансе, его родителями были выходцы из Италии. В 22-летнем возрасте он переехал в Париж и учился у знаменитого испанского кутюрье Кристобаля Баленсиаги.
В 1965 году Унгаро основал собственный дом моды, завоевавший всемирную известность. Многие слова модельера разлетелись на цитаты. В частности, ему принадлежат слова о том, что "платье нельзя носить, нужно в нем жить".
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