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В «Современнике» рассказали о состоянии попавшей в больницу Галины Волчек


14:00
Галина ВолчекФото: vk.com
Галина Волчек

Как сообщили в театре, врачам удалось стабилизировать состояние режиссера.

Соответствующая запись появилась сегодня на официальном портале культурного учреждения.

Как указывается на сайте театра, в настоящее время врачи оценивают состояние Галины Волчек как стабильное. Художественному руководителю "Современника" оказывают помощь в столичной Боткинской больнице, отмечает пресс-служба театра. В качестве причины госпитализации упоминается легочное заболеваниее, требующее лечения в условиях стационара.

Представители театра выражают надежду, что Галина Волчек вскоре уже пойдет на поправку и сможет возвратиться к работе.

Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что накануне, 23 декабря, Волчек в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и сейчас находится в реанимации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 197

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