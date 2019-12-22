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В «Современнике» рассказали о состоянии попавшей в больницу Галины Волчек
14:00
Фото: vk.com
Галина Волчек
Как сообщили в театре, врачам удалось стабилизировать состояние режиссера.
Соответствующая запись появилась сегодня на официальном портале культурного учреждения.
Как указывается на сайте театра, в настоящее время врачи оценивают состояние Галины Волчек как стабильное. Художественному руководителю "Современника" оказывают помощь в столичной Боткинской больнице, отмечает пресс-служба театра. В качестве причины госпитализации упоминается легочное заболеваниее, требующее лечения в условиях стационара.
Представители театра выражают надежду, что Галина Волчек вскоре уже пойдет на поправку и сможет возвратиться к работе.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что накануне, 23 декабря, Волчек в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и сейчас находится в реанимации.
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