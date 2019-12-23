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В Забайкалье экс-полицейского приговорили к 11 годам за убийство
23.12.2019 19:38
Фото: sledcom.ru
Уголовное дело, возбужденного в отношении бывшего начальника Кокуйского отдела полиции, рассматривал суд Сретенского района Забайкальского края.
Экс-полицейского признали виновным в убийстве и приговорили к одиннадцати годам колонии.
Преступление было совершено с использованием табельного оружия, сообщает региональное СУ СКР. В ходе расследования сыщики опровергли версию экс-полицейского, который настаивал, что вынужден был стрелять в целях самообороны. Согласно решению суда, отбывать наказание бывшему сотруднику МВД предстоит в колонии строгого режима.
ЧП случилось в минувшем феврале, когда осужденный смертельно ранил мужчину 1993 г.р. Причиной убийства стала ревность - экс-полицейский подозревал, что с этим человеком ему изменяет супруга.
Двое полицейских, которые оказывали обвиняемому содействие в попытке избежать уголовной ответственности за содеянное, после возбуждения уголовного дела были уволены с отрицательными мотивировками.
Ранее в Бурятии двух полицейских - бывшего и действующего - заподозрили в убийстве девушек. Преступление, совершенное более семнадцати лет назад, долгое время оставалось нераскрытым. Жертвам убийства было 17 и 18 лет. По версии следствия, полицейские зарубили их топором во время пьяной ссоры.
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