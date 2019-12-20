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В Бурятии полицейских заподозрили в убийстве двух девушек
13:39
Фото: newstracker.ru
В отношении двух сотрудников правоохранительных органов - бывшего и действующего - возбуждено уголовное дело, пояснили в республиканском СУ СКР.
Оба подозреваемых в преступлении, которое было совершено более семнадцати лет назад, уже задержаны.
Как информирует пресс-служба регионального ведомства, преступление, жертвами которого стали две девушки, было совершено летом 2002 года. Тела погибших 17 и 18 лет были найдены на территории Кабанского района Бурятии. ЧП случилось в местности, известной под названием "Клюквенная падь". Причиной смерти девушек стали повреждения головы.
На протяжении длительного времени двойное убийство оставалось нераскрытым. Но в следственном отделении, не так давно образованном в отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии, спустя 17 лет сумели установить личность подозреваемых. Во время изучения материалов этого дела опытные сотрудники обратили внимание на некоторые, на первый взгляд, не очень значительных детали. В результате возникла версия о том, что в убийстве могут быть замешаны полицейские.
Отмечается, что один из подозреваемых по сей день работал в правоохранительных органах.
Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 10 августа 2002 года двое мужчин, являвшихся на тот момент сотрудниками МВД, приехали в "Клюквенную падь" в компании двух знакомых девушек. В ходе совместного распития алкоголя возник конфликт, в результате которого пьяные силовики набросились на приятельниц с топором и зарубили обеих потерпевших. От полученных ранений девушки скончались на месте.
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