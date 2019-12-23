|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Швейцарии создан похожий на насекомое робот
23.12.2019 15:32
Фото: hotgeo.ru
Как отмечают специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), создавшие робота совместно с коллегами из Франции, разработка открывает новые возможности.
Творение иностранных ученых визуально напоминает маленького жучка или бабочку.
Робот отличается сверхлегкостью, очень гибкий и прочный, сообщают разработчики. По их мнению, в перспективе "стаи" такого рода устройств могут оказаться очень полезными во время проведения ремонтных работ в труднодоступных местах, а также при изучении поведения колоний различных насекомых.
Подробный отчет о проведенной работе исследователи опубликовали в журнале Science Robotics. В частности, отмечается что мини-робот DEANsect, созданный в двух версиях, способен перемещаться со скоростью 3 см/с и настолько прочен, что не сломается после удара. Одна из моделей "жука" может складываться, "различать" свет и темноту, а также следовать по линии, начерченной на поверхности.
Кроме того, миниатюрные умные машины могут перемещаться по наклонной плоскости и обладают целым рядом других функций, поясняют создатели роботов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|