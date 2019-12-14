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Новейший американский космический корабль Starliner не смог долететь до МКС


12:47
Американский сегмент МКСФото: fruugo.com
Американский сегмент МКС

Руководство NASA приняло решение о возвращении новейшего космического аппарата с орбиты на Землю.

Как сообщил глава американского ведомства Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter, корабль вернется 22 декабря.

Предполагается, что посадка произойдет на полигоне White Sands пояснил руководитель NASA. По словам Брайденстайна, корабль уже израсходовал имевшийся запас топлива, поэтому не сможет выйти на расчетную орбиту.

Запуск Starliner, который должен был пристыковаться к МКС, состоялся накануне, 20 декабря, на мысе Канаверал. Позднее появились сведения о том, что стыковку осуществить не удалось - аппарат не достиг необходимой для этого орбиты.

Над созданием Starliner по заказу NASA трудились разработчики корпорации Boeing. Планировалось, что он сможет доставлять на МКС астронавтов и грузы, чтобы американцы не зависели от российских пилотируемых кораблей "Союз". На протяжении последних девяти лет Соединенные Штаты пользовались именно отечественными космическими кораблями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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