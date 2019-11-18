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В США во время испытаний взорвалась опытная ракета SpaceX
12:30
Фото: NASASpaceFlight
В ходе испытаний, проводившихся в Техасе, произошел взрыв первого полномасштабного опытного прототипа космического корабля Starship Mk1, который создан компанией SpaceX.
Информация о случившемся размещена на сайте NASAspaceflight.
В комментарии к видеозаписи, сделанной на месте событий, указано, что взрыв произошел в среду по местному времени. Целью испытаний, которые проводились на полигоне в Бока Чика на юге Техаса, было максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью.
Представители SpaceX заявили, что результат испытаний их не удивил, так как компания намеревалась проверить максимальное повышение давления в системах.
Ранее предполагалось, что первый испытательный полет опытной ракеты Starship на высоту до 20 км будет осуществлен уже в декабре. Однако теперь, как полагают эксперты, на ракете Mk1 скорее всего будет поставлен крест, что может затормозить в целом программу Starship. Вероятно, разработчики сконцентрируют усилия на улучшенной версии ракеты - Mk3.
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