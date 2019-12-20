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В Нью-Йорке впервые состоялись торги предметами искусства аборигенов
20.12.2019 13:13
Фото: fanpop.com
Организаторам аукциона в общей сложности удалось собрать 2,8 миллиона долларов, сообщает портал ArtnetNews.
По мнению представителей Sotheby’s, торги прошли с большим успехом и превзошли ожидания экспертов.
Как стало известно, в Нью-Йорке впервые провели торги, на которых были представлены произведения современного искусства аборигенов. Для аукциона было подготовлено более тридцати лотов, самым дорогим из которых оказалась работа Эмили Кам Кнгварай "Летнее торжество", созданная в 1991 году. Предварительная ее стоимость составляла от 300 до 400 тысяч долларов, но произведение искусства в итоге было продано почти за 600 000 долларов.
В общей сложности организаторам удалось выручить примерно 2,8 миллиона долларов - проданы были двадцать девять предметов (88% лотов).
Ранее в Индонезии были найдены древнейшие наскальные изображения зверолюдей.
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