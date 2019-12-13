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Древнейшие наскальные изображения зверолюдей найдены в Индонезии
13.12.2019 23:15
Фото: livejournal.com
Открытие было сделано археологами на индонезийском острове Сулавеси.
По мнению специалистов, находка служит доказательством того, что палеолитическое искусство далеко не везде могло развиваться постепенно, от простого к сложному, передает ТАСС.
Ученые нашли на индонезийском острове Сулавеси пещеру с древнейшими наскальными рисунками. Изображения, на которых запечатлены охотящиеся зверолюди, предварительно датированы 44 тыс. лет.
Как отмечается в статье, которая опубликована научным журналом Nature, находка представляет огромный исследовательский интерес. По мнению специалистов, рисунки можно считать древнейшим свидетельством того, каким развитым воображением и абстрактным мышлением обладали далекие предки современных людей.
По словам профессора Университета Гриффита (Австралия) Адама Брумма, принимавшего участие в экспедиции, зверолюди встречаются в мифологии и фольклоре практически всех народов. Как правило, они связаны с божествами, предками или духами.
Задолго до того, как эти представления распространились среди первых жителей Европы - считается, что именно там могли зародиться современные религии, древние индонезийцы уже рисовали на эту тему, констатировал австралийский ученый.
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