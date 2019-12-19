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После стрельбы у здания ФСБ возбудили уголовное дело
06:22
Фото: newstes.ru
Личность стрелявшего установлена, передает телевизионный канал РЕН-ТВ.
Сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного, которое возбудили по факту ЧП, уже проводят обыски в квартире 39-летнего Евгения Манюрова.
По предварительным данным, к инциденту может оказаться причастным житель Московской области, о котором пока лишь известно, что он увлекался стрельбой и в прошлом даже принимал участие в соревнованиях МГСКК ДОСААФ.
По факту ЧП, случившегося накануне вечером на Большой Лубянке в самом центре Москвы, возбудили уголовное дело. Согласно уточненным данным, в результате вооруженного нападения на здание ФСБ погиб один силовик, еще четверо получили ранения. Помимо сотрудников ФСБ, также пострадал случайный прохожий.
Какие-либо другие подробности случившегося в интересах следствия пока не раскрываются.
Обстоятельства инцидента будут выяснять в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России, куда уже передали дело, заявила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как сообщает агентство "Интерфакс", преступление квалифицировано как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов - дело возбудили по ст. 317 УК РФ.
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