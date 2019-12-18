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СМИ: В Москве трое сотрудников ФСБ стали жертвами стрельбы
18:45
Фото: nsn.fm
Как сообщает РЕН ТВ, к инциденту могут быть причастны трое злоумышленников, один из которых начал стрелять в приемной Федеральной службы безопасности (ФСБ).
ЧП случилось в самом центре российской столицы - на Кузнецком мосту.
По неподтвержденным данным, жертвами ЧП могли стать три сотрудника ФСБ.
Предположительно, стрельба велась из карабина Сайга. Первоначально появились сведения о том, что нападавшему удалось скрыться с места происшествия, после чего он заблокировался в одном из соседних зданий.
Позже появились сообщения о том, что у стрелявшего могли быть сообщники - в общей сложности к инциденту причастны не менее трех человек.
В связи с ЧП во всех столичных объектах ФСБ объявили о введении плана "Крепость", здания сейчас закрыты на вход и на выход. К месту происшествия направлены бойцы отряда быстрого реагирования и дежурная группа центра спецназначения «Альфа».
Обстоятельства инцидента выясняются.
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