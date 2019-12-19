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В Биробиджане во время эвакуации детских садов умерла воспитательница
19.12.2019 17:17
Фото: livejournal.com
После сообщений о минировании целого ряда дошкольных учреждений в регионе, когда проводилась экстренная эвакуация малышей, скончалась сотрудница детского сада № 24 города Биробиджана.
К месту ЧП была незамедлительно вызвана скорая, но к моменту прибытия медиков женщина уже умерла. Реанимационные мероприятия результатов не принесли.
В Биробиджане во время эвакуации воспитанников детских садов стало плохо одной из воспитательниц, передает ТАСС. Врачам не удалось спасти 73-летнюю женщину. По данным российских СМИ, воспитательница скончалась вскоре после того, как доставила воспитанников, эвакуированных из детского сада, в безопасное место.
Сегодняшние сообщения о взрывных устройствах, помимо Еврейской АО, затронули и другие регионы. В общей сложности на территории Амурской области, ЕАО и Хабаровского края злоумышленники "заминировали" десятки дошкольных учреждений.
После того, как в экстренные службы поступили анонимные сигналы, дошкольников начали выводить из зданий детсадов и размещать в близлежащих социальных объектах - школах, домах творчества и т.д.
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