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В Хабаровском крае из-за угрозы минирования эвакуировали более 50 детских садов


04:56
В Хабаровском крае из-за угрозы минирования эвакуировали более 50 детских садовФото: vk.com

Как передает ТАСС, на время, пока правоохранительные органы проводят проверку по факту поступивших угроз, малышей разместили в зданиях социальных объектов, расположенных по соседству.

По данным местной администрации, анонимные сообщения о взрывных устройствах, которые якобы могут находиться в детских садах, затронули 47 детских садов в Хабаровске.

Продолжается экстренная эвакуация детей, к настоящему времени дошкольные учреждения уже покинули свыше 10 тысяч дошкольников.

Кроме того, девять детских садов были эвакуированы в Комсомольске-на-Амуре. Дошкольников размещают в школах и в доме творчества. В администрации города пояснили, что одновременно ведется оповещение родителей, чтобы они скорее забирали своих детей домой.

Напомним, 9 декабря сообщения об угрозе взрыва начали поступать в экстренные службы Дальнего Востока. Из-за этого пришлось эвакуировать детей из десятков школ - в Биробиджане, Благовещенске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске и Хабаровске.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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