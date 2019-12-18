Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хабаровском крае из-за угрозы минирования эвакуировали более 50 детских садов

04:56

Фото: vk.com



Как передает ТАСС, на время, пока правоохранительные органы проводят проверку по факту поступивших угроз, малышей разместили в зданиях социальных объектов, расположенных по соседству.



По данным местной администрации, анонимные сообщения о взрывных устройствах, которые якобы могут находиться в детских садах, затронули 47 детских садов в Хабаровске.



Продолжается экстренная эвакуация детей, к настоящему времени дошкольные учреждения уже покинули свыше 10 тысяч дошкольников.



Кроме того, девять детских садов были эвакуированы в Комсомольске-на-Амуре. Дошкольников размещают в школах и в доме творчества. В администрации города пояснили, что одновременно ведется оповещение родителей, чтобы они скорее забирали своих детей домой.



Напомним, 9 декабря сообщения об угрозе взрыва начали поступать в экстренные службы Дальнего Востока. Из-за этого пришлось эвакуировать детей из десятков школ - в Биробиджане, Благовещенске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске и Хабаровске.



Автор: Злата Богатова

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