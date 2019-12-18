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В Хабаровском крае из-за угрозы минирования эвакуировали более 50 детских садов
04:56
Фото: vk.com
Как передает ТАСС, на время, пока правоохранительные органы проводят проверку по факту поступивших угроз, малышей разместили в зданиях социальных объектов, расположенных по соседству.
По данным местной администрации, анонимные сообщения о взрывных устройствах, которые якобы могут находиться в детских садах, затронули 47 детских садов в Хабаровске.
Продолжается экстренная эвакуация детей, к настоящему времени дошкольные учреждения уже покинули свыше 10 тысяч дошкольников.
Кроме того, девять детских садов были эвакуированы в Комсомольске-на-Амуре. Дошкольников размещают в школах и в доме творчества. В администрации города пояснили, что одновременно ведется оповещение родителей, чтобы они скорее забирали своих детей домой.
Напомним, 9 декабря сообщения об угрозе взрыва начали поступать в экстренные службы Дальнего Востока. Из-за этого пришлось эвакуировать детей из десятков школ - в Биробиджане, Благовещенске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске и Хабаровске.
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