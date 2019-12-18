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В Мексике при столкновении Нацгвардии с бандитами погибли 8 человек
00:04
Фото: kanal32.info
Пока остается неизвестным, члены какого преступного сообщества могут быть причастны к инциденту.
Нападение на патруль Национальной гвардии Мексики случилось на территории штата Гуанахуато, который считается самым опасным в стране.
Инцидент произошел в минувший вторник, 17 декабря, сообщает Нацгвардия в своем Twitter. Во время боестолкновения, начавшегося после нападения группы вооруженных лиц на патруль, силовики ликвидировали семь злоумышленников.
В результате ЧП в районе Венадо-де-Йостиро был убит один сотрудник полиции, подтвердили в ведомстве. Один силовик получил ранения, его доставили в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
В текущем году Гуанахуато стал первым в печальном рейтинге штатов Мексики по уровню преступности. Согласно официальным данным, за период с начала года там убили свыше шестидесяти представителей правоохранительных органов.
Всего же в стране за текущий год жертвами криминальных происшествий стали почти тридцать тысяч человек. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая в начале декабря, назвал снижение уровня преступности приоритетной задачей нынешнего правительства.
Ранее в Мексике в неопознанном захоронении были найдены тела 50 убитых.
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