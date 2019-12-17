Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мексике в неопознанном захоронении найдены тела 50 убитых

17.12.2019 11:46

Фото: alahednews.com.lb



Прокуратура Мексики информирует о ходе работы по разбору человеческих останков, которые около месяца назад были найдены на территории фермы неподалеку от города Гвадалахара. Как сообщает Voice of America, пока удалось установить личность лишь тринадцати человек.



Местные власти продолжают расследование по факту обнаружения очередной массовой могилы, пытаясь установить личность погибших. Предположительно, все эти люди - порядка пятидесяти человек - стали жертвами криминальных разборок между членами различных наркокартелей.



На текущий момент удалось опознать останки двенадцати мужчин и одной женщины. Со ссылкой прокуратуру Мексики отмечается, что все они ранее были объявлены в розыск и считались пропавшими без вести.



В 2006 году власти страны официально объявили о начале борьбы с наркоторговцами, после чего в последующие годы на территории Мексики бесследно исчезли не менее сорока тысяч человек. Безымянные захоронения, в которых могут находиться останки десятков убитых мужчин и женщин, продолжают находить в разных регионах страны.



Автор: Злата Богатова

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