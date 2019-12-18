Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сигнал о насилии над девочкой под Гатчиной поступил в полицию от ее матери

18.12.2019 23:18

Фото: metronews.ru



Правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области пришли в дом Андрея Бовта после того, как в полицию обратилась его сожительница Светлана Лободюк, передает агентство "Интерфакс". Женщина подала заявление на отца ее детей, сообщив о сексуальном насилии, которому на протяжении нескольких лет подвергалась дочь, сообщил информированный источник.



Светлана Лободюк просила правоохранительные органы защитить ее 13-летнюю дочь. В своем заявлении она указывала, что не состоит в браке с Андреем Бовтом. Известно также, что особняк в деревне Химози, в котором проживала многодетная семья, принадлежал их 62-летнему другу. Мужчину также задержали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Бовта.



При рождении Бовт также имел фамилию Лободюк, но впоследствии ее сменил. Долгое время он сожительствовал со Светланой Лободюк, которая приходится ему двоюродной сестрой. По данным СМИ, мужчина препятствовал ее общению с родственниками - те даже были вынуждены разыскивать женщину в Сети и СМИ.



Все шесть детей, проживавших с родителями, из семьи изъяты, сейчас они находятся в Гатчинской больнице. Представители районной администрации заявили, что ни один ребенок ранее не был официально зарегистрирован, поэтому не имеет документов. Возраст их устанавливался со слов матери. При этом семья регулярно посещала местную церковь.



Суд уже вынес решение об аресте Бовта. Помимо подозрений в сексуальном насилии, его могут привлечь к ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Во время обыска в его доме был найден целый арсенал. Среди 17 единиц оружия, в частности, обнаружили шесть автоматов Калашникова и три пулемета "РПК" (Ручной пулемет Калашникова), а также два пистолета-пулемета "Кедр", пистолеты Макарова и самодельный ствол с затвором.



Кроме того, в доме были найдены несколько бронежилетов, жилеты с логотипом "ФСБ" и звезда Героя России без номера.



В рамках начатого расследования будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы выяснить, насколько вменяем Андрей Бовт, пояснили представители регионального СУ СКР.



Автор: Злата Богатова

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