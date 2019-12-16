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В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за арсенала в доме многодетной семьи
13:38
Фото: vk.com
В доме под Гатчиной, где проживала семья, ранее прошел обыск. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним, которые были спрятаны в различных помещениях.
Все найденное оружие было направлено на криминалистическую экспертизу.
Следственные органы по Ленинградской области по итогам проверки возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия в отношении многодетного мужчины. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства, во время обыска в доме, где проживает семья с шестью детьми, был найден целый арсенал.
На кадрах, которые опубликовала пресс-служба СКР, можно увидеть, в каких антисанитарных условиях в последнее время проживала семья. На видео запечатлены захламленные комнаты с окнами, которые занавешены тряпками. Отмечается, что большое количество огнестрельного оружия было просто сложен в различных помещениях этого дома.
В отношении хозяина дома ранее возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. По версии следствия, от действий мужчины в период 2012 - 2019 годов могла не раз страдать его дочь. Сейчас девочке тринадцать лет.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова, дети в настоящее время помещены в Гатчинскую ЦРБ. Все они перенесли большой стресс По данным омбудсмена, речь идет о восьми детях, в том числе, предположительно, совершеннолетних.
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