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В США рассказали о технологии, которая позволяет доставить человека за час в любую точку Земли
14.12.2019 21:26
Фото: skybridgedomains.com
Соответствующее заявление сделал американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст.
Выступив в Хиллсдейдском колледже, он рассказал о том, что у Соединенных Штатов уже практически имеется некая новая технология, способная за час доставить человека в любую точку планеты.
По какому принципу может функционировать это удивительное изобретение, Стивен Кваст пока уточнять не стал.
Во время своего выступления в Хиллсдейдском колледже американский генерал-лейтенант в отставке лишь отметил, что имеющиеся в Соединенных Штатах наработки на сегодняшний день уже позволяют создать такую технологию. По словам Кваста, с ее помощью человека можно будет отправить в любую точку Земли, потратив на это меньше часа.
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