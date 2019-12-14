Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США рассказали о технологии, которая позволяет доставить человека за час в любую точку Земли

14.12.2019 21:26

Фото: skybridgedomains.com



Соответствующее заявление сделал американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст.



Выступив в Хиллсдейдском колледже, он рассказал о том, что у Соединенных Штатов уже практически имеется некая новая технология, способная за час доставить человека в любую точку планеты.



По какому принципу может функционировать это удивительное изобретение, Стивен Кваст пока уточнять не стал.



Во время своего выступления в Хиллсдейдском колледже американский генерал-лейтенант в отставке лишь отметил, что имеющиеся в Соединенных Штатах наработки на сегодняшний день уже позволяют создать такую технологию. По словам Кваста, с ее помощью человека можно будет отправить в любую точку Земли, потратив на это меньше часа.



Автор: Злата Богатова

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