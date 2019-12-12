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Власти Новой Зеландии после извержения вулкана попросили у США донорскую кожу
12.12.2019 23:06
Фото: smi2.net
Руководство Новой Зеландии обратилось к американским властям с просьбой предоставить донорскую кожу для пострадавшим в результате недавнего извержения вулкана.
Как сообщает TVNZ, речь идет о 1,2 млн кв. см донорской кожи.
Ранее Минздрав Новой Зеландии получил донорскую кожу из Австралии, однако этого объема оказалось мало. В результате власти страны приняли решение обратиться за помощью к Соединенным Штатам.
Согласно последним официальным данным, жертвами извержения вулкана, случившегося в минувший понедельник, 9 декабря, на острове Уайт-Айленд, стали шесть человек, еще тридцать три были доставлены в больницы с ожогами.
Восемь человек на данный момент продолжают числиться без вести пропавшими.
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