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Власти Новой Зеландии после извержения вулкана попросили у США донорскую кожу


12.12.2019 23:06
Власти Новой Зеландии после извержения вулкана попросили у США донорскую кожу Фото: smi2.net

Руководство Новой Зеландии обратилось к американским властям с просьбой предоставить донорскую кожу для пострадавшим в результате недавнего извержения вулкана.

Как сообщает TVNZ, речь идет о 1,2 млн кв. см донорской кожи.

Ранее Минздрав Новой Зеландии получил донорскую кожу из Австралии, однако этого объема оказалось мало. В результате власти страны приняли решение обратиться за помощью к Соединенным Штатам.

Согласно последним официальным данным, жертвами извержения вулкана, случившегося в минувший понедельник, 9 декабря, на острове Уайт-Айленд, стали шесть человек, еще тридцать три были доставлены в больницы с ожогами.

Восемь человек на данный момент продолжают числиться без вести пропавшими.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 250

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