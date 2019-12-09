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В Новой Зеландии до пяти человек возросло число погибших при извержении вулкана
9.12.2019 19:22
Фото: total.kz
Местные власти подтвердили сообщения о пяти жертвах стихии, передает TVNZ.
Как заявил официальный представитель полиции Джон Тимс, количество тех, кто во время извержения пропал без вести, установить пока не представляется возможным.
По последним официальным данным, пять человек погибли в результате извержения вулкана, которое началось в понедельник на новозеландском острове Уайт-Айленд. Спасательным службам уже удалось отыскать останки жертв.
Шансов найти выживших после извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд на данный момент практически нет. Как сообщает CNN со ссылкой на местные правоохранительные органы и оперативные службы, во время эвакуации остров покинули все, кого можно было вывезти живыми.
Вместе с тем, оперативные сотрудники сейчас продолжают выяснять точное количество пропавших без вести. Пока лишь достоверно известно, что речь идет по меньшей мере о десяти туристах. Помимо новозеландцев и австралийцев среди них могут быть и иностранцы - остров очень популярен у туристов, приезжающих из-за рубежа.
Предполагается, что в течение 10 декабря остров будут осматривать с использованием дронов.
Ранее в Новой Зеландии из-за обвала от мира оказались отрезанными около тысячи туристов.
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