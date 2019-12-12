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В Одессе из-под завалов колледжа извлекли тело 16 погибшего
12.12.2019 10:34
Фото: liga.net
До шестнадцати человек возросло количество жертв пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, информирует пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.
На текущий момент опознаны останки девяти погибших.
В ведомстве сообщили, что по состоянию на 07:00 четверга, 12 декабря, число жертв пожара увеличилось до шестнадцати человек. Останки четырнадцати из них были найдены спасателями в ходе разбора завалов.
Идентифицировать удалось пока лишь девять погибших, которых обнаружили во время проведения поисковых работ на месте ЧП. Мероприятия по разбору завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания сейчас продолжаются, отмечается в сообщении.
По данным Госслужбы Украины по ЧС, в ликвидации последствий случившегося задействовано свыше двухсот человек, используется порядка сорока единиц спецтехники.
Пожар на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался утром 4 декабря. Первые сообщения о ЧП начали поступать в оперативные службы в 10:12 по местному времени. Пламя быстро распространялось по зданию, в котором в тот момент оставалось примерно 400 человек. Вскоре площадь возгорания составляла около 4 тыс. кв. м.
Огонь удалось локализовать лишь к 14:18, но окончательное тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков потребовало усилий на протяжении достаточно долгого времени. Обстоятельства трагедии следственные органы сейчас выясняют в рамках уголовного дела.
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