ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин сменил двух губернаторов
Путин сменил двух губернаторов
В Одессе из-под завалов колледжа извлекли тело 16 погибшего
В Одессе из-под завалов колледжа извлекли тело 16 погибшего
На Кубани потерпел крушение ударный вертолет Ми-28Н
На Кубани потерпел крушение ударный вертолет Ми-28Н
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
После ракетных испытаний США в ООН призвали к новому договору о РСМДПосле ракетных испытаний США в ООН призвали к новому договору о РСМД
Путин сменил двух губернаторовПутин сменил двух губернаторов
На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар: пропали три человекаНа авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар: пропали три человека
В Мексике после ДТП девять человек скончались от отравления аммиакомВ Мексике после ДТП девять человек скончались от отравления аммиаком
В Одессе из-под завалов колледжа извлекли тело 16 погибшегоВ Одессе из-под завалов колледжа извлекли тело 16 погибшего

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?
Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Одессе из-под завалов колледжа извлекли тело 16 погибшего


12.12.2019 10:34
В Одессе из-под завалов колледжа извлекли тело 16 погибшегоФото: liga.net

До шестнадцати человек возросло количество жертв пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, информирует пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

На текущий момент опознаны останки девяти погибших.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 07:00 четверга, 12 декабря, число жертв пожара увеличилось до шестнадцати человек. Останки четырнадцати из них были найдены спасателями в ходе разбора завалов.

Идентифицировать удалось пока лишь девять погибших, которых обнаружили во время проведения поисковых работ на месте ЧП. Мероприятия по разбору завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания сейчас продолжаются, отмечается в сообщении.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, в ликвидации последствий случившегося задействовано свыше двухсот человек, используется порядка сорока единиц спецтехники.

Пожар на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался утром 4 декабря. Первые сообщения о ЧП начали поступать в оперативные службы в 10:12 по местному времени. Пламя быстро распространялось по зданию, в котором в тот момент оставалось примерно 400 человек. Вскоре площадь возгорания составляла около 4 тыс. кв. м.

Огонь удалось локализовать лишь к 14:18, но окончательное тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков потребовало усилий на протяжении достаточно долгого времени. Обстоятельства трагедии следственные органы сейчас выясняют в рамках уголовного дела.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 239

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В Брянской области задержан подозреваемый в массовом убийствеВ Брянской области задержан подозреваемый в массовом убийстве
Испанским врачам удалось спасти туристку с шестичасовой остановкой сердцаИспанским врачам удалось спасти туристку с шестичасовой остановкой сердца
На Дальнем Востоке проводится эвакуация «заминированных» школНа Дальнем Востоке проводится эвакуация «заминированных» школ
Кадыров ответил Сокурову, выразившему сомнения по поводу его звания Героя РоссииКадыров ответил Сокурову, выразившему сомнения по поводу его звания Героя России
Во Франции задержали 16 подозреваемых в подготовке нападений на сотрудников полицииВо Франции задержали 16 подозреваемых в подготовке нападений на сотрудников полиции

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 952


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru