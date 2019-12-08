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На Украине из-за пожара в Одесском колледже объявлен траур
8.12.2019 00:46
Фото: ill.in.ua
Согласно последним официальным данным, жертвами трагедии стали восемь человек, пострадали более тридцати. На текущий момент неизвестной пока остается судьба еще десяти человек.
После ЧП в Одесском колледже 8 декабря был объявлен траурным днем, передают украинские СМИ.
Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому воскресенье, 8 декабря, объявляется днем траура в память о погибших при пожаре в Одессе. Как написал в своем Фейсбуке президент, согласно последним официальным данным, жертвами трагедии в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стали восемь человек. Более тридцати пострадали и находятся в больницах.
Зеленский отметил, что неизвестной остается судьба десяти человек. Говоря о жертвах трагедии, украинский лидер особо выделил Сергея Шатохина - спасателя, который получил тяжелые травмы во время ликвидации возгорания и позже скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков.
ЧП случилось утром минувшей среды, 4 декабря, когда на третьем этаже здания колледжа начался пожар. Вскоре площадь возгорания в шестиэтажном учебном корпусе образовательного учреждения составила уже четыре тысячи кв. м.
Правоохранительные органы по факту пожара ранее уже открыли уголовное производство. Сведений о том, что могло стать причиной возгорания в колледже, из официальных источников пока не поступало.
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