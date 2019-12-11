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Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение Вани Фокина в Магнитогорске


09:06
Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение Вани Фокина в МагнитогорскеФото: fotocdn.net

По словам Евгения Зиничева, когда он докладывал президенту России о спасении десятимесячного Вани Фокина, Владимир Путин воспринял известие с облегчением.

Глава МЧС пояснил, что сейчас все министерство продолжает следить за судьбой чудом выжившего ребенка.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поделился рассказом о трагических событиях конца прошлого года в интервью "Комсомольской правде". По его словам, сначала он докладывал Владимиру Путину о том, что выживших, скорее всего, найти не удастся - мороз в те дни доходил до отметки минус 30. Министр вспоминает, что в те дни российский лидер "был крайне собран".

Когда все же под завалами удалось отыскать мальчика, Путин воспринял это сообщение с облегчением. По словам Зиничева, президент тогда отметил, что ""живые все-таки есть". По словам Зиничева, ЧП в Магнитогорске до сих пор остается наиболее страшной чрезвычайной ситуацией за весь период его деятельности на посту руководителя ведомства. Министр отметил, что сейчас в МЧС продолжают следить за судьбой спасенного мальчика.

Трагедия на Южном Урале произошла в последний день прошлого года: утром 31 декабря 2018 года после взрыва рухнули перекрытия в одном из подъездов многоэтажного жилого здания. В течение первых часов удалось спасти восемнадцать человек. Жертвами ЧП стали тридцать девять человек.

В ходе последующего разбора завалов сотрудники МЧС смогли отыскать еще шестерых выживших, включая маленького Ваню Фокина. Мальчик, которому в тот момент было чуть более 10 месяцев, провел под завалами около 35 часов. Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переохлаждение и обморожение. Позже малыша спецбортом транспортировали в столичное НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Московским врачам удалось спасти ногу ребенка от ампутации. Сейчас Ваня проходит очередной курс реабилитации в Челябинске.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 256

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