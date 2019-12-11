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В Анталье объявлен наивысший уровень погодной опасности
11.12.2019 22:37
Фото: publika.md
Администрация турецкой провинции Анталья объявила на территории региона наивысший - "красный "уровень погодной опасности.
Причиной этого стали проливные дожди и шквалистый ветер, которые могут продлиться несколько суток.
Из-за обильных осадков, которые не прекращаются в провинции Анталья, уже возникла угроза наводнений, сообщают турецкие СМИ. Как предсказывают метеорологи, начавшиеся во вторник, 10 декабря, дожди, продолжатся по меньшей мере до конца четверга, 12 декабря.
Дожди сопровождаются порывами шквалистым ветром, поэтому региональное управление метеорологии Антальи уже объявило "красный" уровень погодной опасности, который является наивысшим и означает, что погодные катаклизмы способна причинить инфраструктуре существенный ущерб.
Местных жителей призывают не покидать дома без особой необходимости, решается вопрос об отмене занятий в школах.
Ранее сообщалось о резком понижении температуры в Таиланде. Жертвами похолодания, связанного с приходом холодного фронта из Китая, стали шесть человек.
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