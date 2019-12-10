|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Таиланде шесть человек стали жертвами внезапного похолодания
11:39
Фото: vk.com
Резкое понижение температуры, связанное с приходом холодного фронта из Китая, было зафиксировано на территории целого ряда регионов в восточной и центральной частях королевства.
По данным ТАСС, за последние несколько дней смертельные случаи произошли в различных провинциях страны.
В провинции Прачинбури 59-летний мужчина был найден мертвым на скамейке. Погибшие от внезапных холодов в Сакэу и Аюттхае скончались в возрасте 81 и 41 года. Отмечается, что в прошлом у них возникали проблемы здоровьем, но из-за непогоды им стало совсем плохо.
Три смертельных случая были зафиксированы на территории провинций Бунгкан, Накхонратчасима и Чайнат, где умерли местные жители возраста 38, 60 и 92 лет.
Как прогнозируют метеорологи, похолодание, обусловленное пришедшим из Китая фронтом, сохранится в королевстве вплоть до конца января. Пока же тайцы разжигают костры, пытаясь согреться, пишут местные СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|