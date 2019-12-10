Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Таиланде шесть человек стали жертвами внезапного похолодания

11:39

Фото: vk.com



Резкое понижение температуры, связанное с приходом холодного фронта из Китая, было зафиксировано на территории целого ряда регионов в восточной и центральной частях королевства.



По данным ТАСС, за последние несколько дней смертельные случаи произошли в различных провинциях страны.



В провинции Прачинбури 59-летний мужчина был найден мертвым на скамейке. Погибшие от внезапных холодов в Сакэу и Аюттхае скончались в возрасте 81 и 41 года. Отмечается, что в прошлом у них возникали проблемы здоровьем, но из-за непогоды им стало совсем плохо.



Три смертельных случая были зафиксированы на территории провинций Бунгкан, Накхонратчасима и Чайнат, где умерли местные жители возраста 38, 60 и 92 лет.



Как прогнозируют метеорологи, похолодание, обусловленное пришедшим из Китая фронтом, сохранится в королевстве вплоть до конца января. Пока же тайцы разжигают костры, пытаясь согреться, пишут местные СМИ.



Автор: Злата Богатова

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