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Состояние Ассанжа остается тяжелым, заявил адвокат
06:13
Фото: vk.com
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который сейчас отбывает заключение в Лондоне, находится в критическом состоянии, заявил судья Бальтасар Гарсон.
Интервью с координатором международной защиты и представителем интересов Ассанжа опубликовано в "Российской газете".
Судья Бальтасар Гарсон ранее прибыл в РФ для участия в международной конференции. Мероприятие, получившее название "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России", организовано Общественной палатой России и проводится в Москве.
По словам представителя Ассанжа, его положение можно считать критическим. Сейчас он содержится в британской тюрьме в условиях, которые противоречат основным правам человека. Гарсон заявил, что ранее это подтвердил представитель по правам человека ООН. Гарсон при этом подчеркнул, что экстрадиция в Соединенные Штаты незаконна, так как не имеет никаких оснований.
Ассанж лишь в течение часа в сутки имеет возможность каким-либо образом осуществлять "коммуникации с внешним миром", пояснил судья. Такое же время выделяется на прогулку, в рамках которой категорически запрещены любого рода контакты с окружающими. В результате "психологическое и физическое состояние" Ассанжа, подчеркнул Гарсон, уже стали очень тяжелыми.
В минувшем сентябре отец Ассанжа обвинил лондонскую тюрьму Белмарш в истязаниях сына.
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