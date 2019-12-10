Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Состояние Ассанжа остается тяжелым, заявил адвокат

06:13

Фото: vk.com



Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который сейчас отбывает заключение в Лондоне, находится в критическом состоянии, заявил судья Бальтасар Гарсон.



Интервью с координатором международной защиты и представителем интересов Ассанжа опубликовано в "Российской газете".





Судья Бальтасар Гарсон ранее прибыл в РФ для участия в международной конференции. Мероприятие, получившее название "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России", организовано Общественной палатой России и проводится в Москве.



По словам представителя Ассанжа, его положение можно считать критическим. Сейчас он содержится в британской тюрьме в условиях, которые противоречат основным правам человека. Гарсон заявил, что ранее это подтвердил представитель по правам человека ООН. Гарсон при этом подчеркнул, что экстрадиция в Соединенные Штаты незаконна, так как не имеет никаких оснований.



Ассанж лишь в течение часа в сутки имеет возможность каким-либо образом осуществлять "коммуникации с внешним миром", пояснил судья. Такое же время выделяется на прогулку, в рамках которой категорически запрещены любого рода контакты с окружающими. В результате "психологическое и физическое состояние" Ассанжа, подчеркнул Гарсон, уже стали очень тяжелыми.



В минувшем сентябре отец Ассанжа обвинил лондонскую тюрьму Белмарш в истязаниях сына.





Автор: Злата Богатова

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