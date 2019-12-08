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В Новой Зеландии из-за обвала от мира отрезаны около тысячи туристов


8.12.2019 19:25
В Новой Зеландии из-за обвала от мира отрезаны около тысячи туристовФото: publika.md

ЧП случилось в городе Франц Иосиф, где по меньшей мере 970 туристов оказались заблокированными из-за обвала.

Как передает информационный портал Stuff, обрушение было спровоцировано продолжительными осадками.

По причине обвала, который был вызван продолжающимися в регионе в последнее время проливными дождями, была блокирована дорога на западном побережье острова Южный.

Представители местных властей полагают, что движение по дороге, которая связывает город Франц Иосиф с внешним миром, удастся возобновить не ранее 13 декабря. Предположительно, полная расчистка с последующим восстановлением проезжей части может потребовать около шести недель.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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