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СМИ: Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине просит убежище в ФРГ
08:15
Фото: ifunded.de
Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, подозреваемый в покушении на гражданина Грузии в Берлине обратился к германским властям с просьбой о предоставлении ему убежища. Предположительно, в обмен задержанный может сообщить следствию о заказчике убийства.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитируя собственные источники в правоохранительных органах ФРГ, сообщает о том, что подозреваемый выразил готовность назвать следователям имя заказчика преступления в обмен на предоставление убежища.
Подозреваемому, уточняется в материале, все равно придется как-либо аргументировать его опасения, учитывая, что убежище могут предоставить лишь тому, чья жизнь находится в опасности.
Однако Der Spiegel со ссылкой на представителя МВД ФРГ опровергает информацию о просьбе задержанного. В правительстве Германии, прокомментировав публикации в СМИ, заявили, что ходатайства об убежище от подозреваемого в ведомстве по вопросам миграции и беженцев зафиксировано пока не было.
Сорокалетнего гражданина Грузии с террористическим прошлым застрелили в августе этого года. Днем позже в прокуратуре Берлина заявили о задержании 49-летнего россиянина, подозреваемого в причастности к этому преступлению.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал безосновательными и недопустимыми обвинения в адрес Москвы, которые в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине делали власти ФРГ.
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