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Лавров прокомментировал обвинения Германии в адрес России
5.12.2019 16:42
Фото: smi2.net
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал безосновательными и недопустимыми обвинения в адрес Москвы, которые в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине сделали ранее власти ФРГ.
Глава ведомства высказался на эту тему в Братиславе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
По словам Сергея Лаврова, германским властям стоило бы воспользоваться спецканалами для контактов с РФ на уровне правоохранительных органов. Именно так должны рассматриваться вопросы, связанные с нарушением законодательства той или иной страны, указал руководитель отечественного дипломатического ведомства, которого цитирует ТАСС.
Накануне, 4 декабря, МИД Германии объявил персонами нон грата двух представителей российской дипмиссии. Сотрудников посольства РФ в Берлине выдворили из страны в связи с делом о гибели грузинского гражданина, погибшего минувшим летом в результате покушения. В российском МИД, отреагировав на действия германских властей, заявили о том, что последует адекватный ответ.
Ранее в СМИ появились сообщения о террористическом прошлом Зелимхана Хангошвили, который несколько лет назад даже был объявлен в международный розыск.
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