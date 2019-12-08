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В Одессе 8 человек числятся пропавшими без вести после пожара в колледже


05:58
В Одессе 8 человек числятся пропавшими без вести после пожара в колледжеФото: liga.net

Спасатели продолжают работу в сгоревшем здании образовательного учреждения, пытаясь отыскать тех, кто еще числится пропавшими без вести.

Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, всем, кто потерял в этой трагедии близких родственников, государство окажет поддержку в полном объеме.

Алексей Гончарук в своем Telegram-канале подчеркнул, что экстренные службы не прекращают поисковую операцию на месте ЧП. Пропавшими без вести по последним данным продолжают числиться восемь человек.

Ранее число жертв трагедии увеличилось до десяти человек - накануне, 8 декабря, во время разбора завалов были найдены останки еще двух погибших. В больницах остаются свыше тридцати пострадавших. Воскресенье было объявлено траурным днем в соответствии с указом украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Гончарука, ранее по решению правительства уже была сформирована специальная комиссия, которой предстоит установить причины пожара. Предполагается, что первые результаты обнародуют уже в срок до 20 декабря. Все виновные будут привлечены к ответственности и понесут наказание, подчеркнул глава украинского правительства.

Ранее сообщалось о ЧП на месторождении в ЯНАО, где при пожаре в жилом вагончике погибли три человека.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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