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В Одессе 8 человек числятся пропавшими без вести после пожара в колледже
05:58
Фото: liga.net
Спасатели продолжают работу в сгоревшем здании образовательного учреждения, пытаясь отыскать тех, кто еще числится пропавшими без вести.
Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, всем, кто потерял в этой трагедии близких родственников, государство окажет поддержку в полном объеме.
Алексей Гончарук в своем Telegram-канале подчеркнул, что экстренные службы не прекращают поисковую операцию на месте ЧП. Пропавшими без вести по последним данным продолжают числиться восемь человек.
Ранее число жертв трагедии увеличилось до десяти человек - накануне, 8 декабря, во время разбора завалов были найдены останки еще двух погибших. В больницах остаются свыше тридцати пострадавших. Воскресенье было объявлено траурным днем в соответствии с указом украинского президента Владимира Зеленского.
По словам Гончарука, ранее по решению правительства уже была сформирована специальная комиссия, которой предстоит установить причины пожара. Предполагается, что первые результаты обнародуют уже в срок до 20 декабря. Все виновные будут привлечены к ответственности и понесут наказание, подчеркнул глава украинского правительства.
Ранее сообщалось о ЧП на месторождении в ЯНАО, где при пожаре в жилом вагончике погибли три человека.
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