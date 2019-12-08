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В ЯНАО при пожаре в жилом вагончике погибли три человека
8.12.2019 20:46
Фото: vk.com
Как сообщает агентство "Интерфакс", ЧП случилось на территории Пякяхинского нефтегазового месторождения.
Со ссылкой на источники в экстренных службах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) уточняется, что сигнал о возгорании поступил ранним утром, примерно в 5:30 по местному времени (3:30 по Москве).
Как рассказали представители регионального главка МЧС, к моменту прибытия первых спасателей вагончик уже был охвачен огнем по всей площади. Находившийся рядом пострадавший сообщил пожарным о том, что в вагончике могут оставаться люди.
После того, как пламя было ликвидировано, в вагончике обнаружили останки трех человек. Обстоятельства ЧП выясняются.
Вместе с тем, уточняет агентство, в пресс-службе "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" заявили о том, что каких-либо нештатных ситуаций на объектах предприятия на Пякяхинском месторождении зафиксировано не было.
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