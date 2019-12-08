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Во Франции задержали 16 подозреваемых в подготовке нападений на сотрудников полиции


8.12.2019 12:51
Во Франции задержали 16 подозреваемых в подготовке нападений на сотрудников полицииФото: gordonua.com

Правоохранительные органы французского Бордо задержали и уже поместили под стражу шестнадцать человек, которые подозреваются в подготовке нападений на сотрудников полиции.

Как сообщает France Presse, сведения о планирующихся атаках оказались в распоряжении силовиков перед очередной акцией "желтых жилетов".

В ходе проверки полученной информации подозреваемых задержали в арендованной квартире в окрестностях Бордо, уточняется со ссылкой на местное управление общественной безопасности. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли емкости с химическими веществами, включая кислоты. По версии следствия, они могли быть использованы при нападениях.

Отмечается, что квартира, в которой находились подозреваемые, была снята лишь на двое суток. В качестве арендаторов выступали прибывшие из разных департаментов Франции люди. Сведения о том, кем являются фигуранты, пока не разглашаются в интересах расследования.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что полиция Парижа начала применять против манифестантов-радикалов слезоточивый газ. Правоохранительные органы французской столицы использовали спецсредства после того, как представители "Черного блока" атаковали силовиков и провоцировали беспорядки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 230

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