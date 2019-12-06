|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Париже против манифестантов-радикалов применяют слезоточивый газ
6.12.2019 14:32
Фото: mishen24.ru
Правоохранительные органы французской столицы начали использовать спецсредства после того, как к манифестантам присоединились представители "Черного блока"
Как сообщил телевизионный канал BFM, несколько сотен радикалов провоцируют беспорядки.
В четверг полиция Парижа начала активно применять слезоточивый газ на пути следования колонны манифестантов, выражавших протест против пенсионной реформы. Силовики используют спецсредства, так как несколько сотен радикалов из "Черного блока", присоединившись к манифестантам, продолжают провоцировать беспорядки. Около 90 человек были задержаны.
Оказавшись среди митингующих, радикалы бросали камни и бутылки в сотрудников полиции и жандармов. Кроме того, погромщики причастны к целому ряду поджогов. По данным парижских правоохранителей, по вине членов "Черного блока" пламенем полностью уничтожены торговый павильон и несколько мотоциклов. Пострадали многочисленные кафе и магазины - радикалы разбили в них окна и витрины.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|