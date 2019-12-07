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Крупное ДТП в Нижнем Новгороде: автомобиль сбил 12 пешеходов
7.12.2019 23:21
Фото: livejournal.com
В числе пострадавших - девять детей, передает ТАСС.
Со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщается, что в результате ДТП погиб один взрослый.
Как информирует пресс-служба правительства Нижегородской области, в общей сложности в аварии пострадали двенадцать человек, один погиб. Обстоятельства наезда автомобиля на пешеходов сейчас выясняют специалисты. Уточняется, что сигнал об инциденте поступил в экстренные службы сегодня в 17:30 по московскому времени.
По предварительным данным, транспортное средство вынесло на тротуар после массового ДТП. Участниками аварии на улице Максима Горького стали не менее трех автомобилей. После столкновения один из них врезался в пешеходов.
Ранее стали известны подробности смертельной аварии в Москве, где сегодня ранним утром пьяный водитель совершил наезд на пешеходов около станции МЦК "Окружная". Жертвами ЧП стали три человека.
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