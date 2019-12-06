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Водитель, сбивший пешеходов у станции МЦК, был пьян
12:02
Фото: ГУ МЧС РФ по Москве
Смертельная авария произошла сегодня утром около станции МЦК "Окружная", передают российские СМИ. Со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции уточняется, что водитель автомобиля, допустивший наезд на пешеходов, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
ЧП случилось примерно в 6:30 утра, когда машина марки "Мазда" на большой скорости ехала по Локомотивному проезду. Около дома № 31 водитель допустил выезд на тротуар, сбив трех пешеходов. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.
По данным СМИ, в больницу с ранениями были доставлены два человека, в том числе, пассажир автомобиля.
В Госавтоинспекции пояснили, что после аварии представители ДПС уже успели провести процедуру освидетельствования виновника аварии. Как показали ее результаты, водитель, совершивший наезд на пешеходов, сел за руль, будучи пьяным.
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