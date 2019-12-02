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Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Тунисе
2.12.2019 03:15
Фото: persgroep.net
Как заявили российские дипломаты, среди погибших и пострадавших в дорожной аварии с участием туристического автобуса в Тунисе граждан РФ нет.
По последним данным, жертвами катастрофы стали двадцать два человека.
Как сообщили представители российской дипмиссии в этой африканской стране, от местных компетентных органов не поступало сведений о гражданах РФ, которые могли погибнуть или получить травмы в этой аварии.
ЧП случилось неподалеку от города Айн-Драхама, расположенного на территории тунисской провинции Джендуба. При невыясненных пока обстоятельствах автобус, в котором находилось свыше сорока туристов, съехал в кювет и опрокинулся.
Ранее сообщалось о трагедии в Забайкалье, где автобус упал с моста. Согласно уточненным данным, жертвами дорожной аварии стали девятнадцать человек, включая водителя. Выжившие пассажиры с тяжелыми травмами доставлены в ближайшие больницы.
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