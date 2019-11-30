Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Забайкалье автобус упал с моста: погибли 20 человек

17:12

Фото: РЕН ТВ



Согласно последним официальным данным, жертвами дорожной аварии в Забайкалье стали двадцать человек. В числе погибших - водитель автобуса.



По меньшей мере пятнадцать пассажиров получили серьезные травмы, сейчас их доставляют в две ближайшие больницы, передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на информированный источник уточняется, что жертвами аварии стали двадцать человек. В правительстве края официально подтвердили информацию о гибели девятнадцати пассажиров.



Как заявили представители местного руководства, травмы получили более двадцати человек, сейчас их доставляют в медицинские учреждения. Согласно имеющимся данным, в общей сложности в автобусе в момент ЧП могло находиться сорок три пассажира и водитель.



Трагедия случилась сегодня примерно в 15:00 по местному времени на территории Сретенского района Забайкалья. Пассажирский автобус при неустановленных пока обстоятельствах рухнул с моста. По факту следственные органы региона уже возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".



На месте аварии продолжают работу экстренные службы. Правоохранители приступили к выяснению причин ЧП.



Автор: Злата Богатова

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