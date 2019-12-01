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По делу о гибели на Урале 9-летнего белорусского мальчика задержали главу секты


1.12.2019 16:58
По делу о гибели на Урале 9-летнего белорусского мальчика задержали главу сектыФото: vk.com

После убийства в Екатеринбурге ребенка из Белоруссии вслед за его родителями была задержана некая 48-летняя Земфира Г., которая являлась главой секты.

По данным Ura.Ru, большинство последователей этой секты находятся в Башкирии.

Как заявила задержанная женщина, она якобы в течение двух дней пыталась вернуть мальчика к жизни. Следователям предстоит установить ее роль в трагических событиях, которые произошли в начале ноября в Екатеринбурге.

Тело мальчика нашли ранее в одном из парков уральской столицы. Рот школьника, подвергавшегося жестоким истязаниям, был закрыт кляпом. Вскоре по подозрению в причастности к гибели мальчика задержали его мать - гражданку Беларуси, успевшую к тому времени вернуться на родину.

Позже появились сведения о том, что отца мальчика полиция задержала в Уфе, куда он уехал вместе с другими детьми. В числе фигурантов этого уголовного дела также оказались несколько последователей секты - по версии следствия, представители религиозной общины могли находиться в квартире во время расправы над ребенком и стать очевидцами жестокого убийства.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Екатеринбурга уточняется, что ребенка пороли плетками, заткнув рот, чтобы он не кричал. Предположительно, ритуал, в котором были задействованы родители школьника, проводился с целью "изгнания бесов".

О матери ребенка известно, что в прошлом она лечилась в психиатрической больнице. Женщина рассказала, что ее сын погиб еще 5 ноября, по вине отца. Она лишь помогала избавиться от тела. Решается вопрос об экстрадиции белоруски на Урал.

Ранее в Саратовской области было найдено вмерзшее в лед тело новорожденного ребенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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