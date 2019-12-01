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По делу о гибели на Урале 9-летнего белорусского мальчика задержали главу секты
1.12.2019 16:58
Фото: vk.com
После убийства в Екатеринбурге ребенка из Белоруссии вслед за его родителями была задержана некая 48-летняя Земфира Г., которая являлась главой секты.
По данным Ura.Ru, большинство последователей этой секты находятся в Башкирии.
Как заявила задержанная женщина, она якобы в течение двух дней пыталась вернуть мальчика к жизни. Следователям предстоит установить ее роль в трагических событиях, которые произошли в начале ноября в Екатеринбурге.
Тело мальчика нашли ранее в одном из парков уральской столицы. Рот школьника, подвергавшегося жестоким истязаниям, был закрыт кляпом. Вскоре по подозрению в причастности к гибели мальчика задержали его мать - гражданку Беларуси, успевшую к тому времени вернуться на родину.
Позже появились сведения о том, что отца мальчика полиция задержала в Уфе, куда он уехал вместе с другими детьми. В числе фигурантов этого уголовного дела также оказались несколько последователей секты - по версии следствия, представители религиозной общины могли находиться в квартире во время расправы над ребенком и стать очевидцами жестокого убийства.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Екатеринбурга уточняется, что ребенка пороли плетками, заткнув рот, чтобы он не кричал. Предположительно, ритуал, в котором были задействованы родители школьника, проводился с целью "изгнания бесов".
О матери ребенка известно, что в прошлом она лечилась в психиатрической больнице. Женщина рассказала, что ее сын погиб еще 5 ноября, по вине отца. Она лишь помогала избавиться от тела. Решается вопрос об экстрадиции белоруски на Урал.
Ранее в Саратовской области было найдено вмерзшее в лед тело новорожденного ребенка.
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